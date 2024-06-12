شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تكنولوجيا الأغذية: يجب تصويم الأضحية قبل الذبح بـ12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بعد أيام قليلة بعيد الأضحى المبارك، الذى يعد من أبرز طقوسه ذبح الأضاحى، من الماشية أو الإبل أو الضأن، لكن هناك مرحلة هامة قبل الذبح وهى شراء الحيوان التى لا بد بعدها أن يتم نقله إلى مكان للإيواء، حيث يفضل إعطاء الحيوان فترة من الراحة لا تقل عن يوم قبل الذبح، لأن إجهاد الحيوان اثناء عملية النقل يؤثر على جودة اللحوم نتيجة حدوث بعض التفاعلات الكيماوية في جسم الحيوان واستهلاك الطاقة الموجودة في جسم الحيوان في صورة جليكوجين.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد تكنولوجيا الأغذية على نصائح هامة بخصوص الأضحية...

1- فى حالة شراء الحيوان قبل العيد بفترة طويلة يقدم له خلال هذه الفترة العلائق المناسبة والماء الكافى مع ضرورة تصويم الحيوان لمدة 12 ساعة على الأقل قبل الذبح ولا يقدم له إلا الماء فقط وذلك لتسهيل عملية السلخ وتقليل محتوى الكرش من الغذاء.

2- عملية الذبح تجرى بالطريقة الإسلامية والحيوان في كامل وعيه ويجب البعد عن الطرق الشائعة لإفقاد الحيوان الوعي قبل الذبح، حيث إن ذلك يؤدى إلى عدم الإدماء الكامل لما له من أثر سيئ على صفات جودة الذبيحة، حيث تصبح عملية الذبح مكتمله بقطع كلا من الودجين والقصبة الهوائية والمريء فى حالة الحيوانات قصيرة الرقبة مثل الخراف و الماعز و الأبقار والجاموس.

3- فى حالة الحيوانات طويلة الرقبة مثل الجمال تسمى بعملية النحر وهى عبارة عن جرح وخزى بغرز السكين فى اللبة أسفل العنق.

4- بعد الذبح يجب التأكد من قطع جميع الأوردة و الشرايين و المرئ و القصبة الهوائية مع عدم فصل الرأس عن الجسم إلا بعد سكون حركة الحيوان تماما للتأكد من إكتمال الإدماء فمن المعروف أن دم الحيوان يعتبر وسطا مناسبا لنمو و تكاثر العديد من الميكروبات التى تفسد اللحم أو تفرز به بعض السموم.