شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقديم لجائزة "لوريال - اليونسكو" للنساء بمجال العلوم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فتح باب التقدم لـ جائزة لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم لعام 2025، والتي تهدف إلى تكريم ودعم النساء البارزات في المجالات العلمية لمساهمتهن في النهوض بالعلوم لسنوات متعاقبة في جميع أنحاء العالم.

وينشر " الخليج 365" شروط التقدم لهذه الجائزة والذى يتم من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بوزارة التعليم العالى:

- أن تَحظى المرشحة باعتراف المجتمع العلمي الدولي بامتيازها العلمي.

- أن تكون لها مشاركة فعالة في مجال البحث العلمي.

- يجب أن يتم الترشيح من قبل علماء بارزين، مثل رؤساء المؤسسات العلمية، وأعضاء أكاديميات العلوم الوطنية أو غيرها من المؤسسات العلمية الوطنية، وكراسي البحث، والأساتذة، والفائزين بـ جائزة المرأة للعلوم.

وللمزيد من المعلومات وللتقدم لهذه الجائزة، يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي وذلك قبل موعد غايته 1 يوليو 2024:

https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/107

على أن يتم التقديم باللغة الإنجليزية، كما يتعين على المرشحات تسجيل الدخول إلى المنصة وتحميل جميع المستندات اللازمة.

الأوراق المطلوبة للتقدم:

* السيرة الذاتية (2-3 صفحات).

* شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).

* قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بالأحدث.

* من 3 إلى 5 خطابات توصية من علماء مُتميزين من جهات مُختلفة.