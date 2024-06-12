شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة بالتعليم العالى بعد 30 يونيو.. 109 جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمى طفرة غير مسبوقة فى ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمى وكيفى فى هذا القطاع المهم والتوسع فى إنشاء الجامعات وتنوع مساراتها.

ويوجد فى مصر 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلًا من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى:

- 28 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية

- 32 جامعة خاصة بدلًا من 23 جامعة خاصة

- 20 جامعة أهلية

- 10 جامعات تكنولوجية

- 9 أفرع لجامعات أجنبية

- 6 جامعات باتفاقيات دولية

- عدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية

-جامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة

- بالإضافة إلى 202 من المعاهد العليا الخاصة.