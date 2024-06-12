شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير مجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة، أنه يتم توفيرمجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مما يوفر للنساء خيارات متنوعة وفعالة على المدى الطويل، قائلا: "من خلال توسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية، فإننا نمكن الأفراد والأزواج من الحفاظ على صحتهم الإنجابية، مما يساهم فى تحسين صحة الأم والطفل والرفاهية العامة".

وكشف أن الوزارة تستهدف تحسين الخصائص السكانية للمجتمع بهدف خفض المواليد والوصول بها إلى أفضل معدلات، وقال: نستهدف النهوض بالصحة الإنجابية، وتفعيل دور القطاع الخاص بمبادرة تنظيم الأسرة لتعزيز مشاركته ضمن استراتيجية التطوير التى تتبناها الوزارة، لحل القضية السكانية ودعم دور وتقديم خدمات الأسرة والصحة الإنجابية.

وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن الوزارة توفر وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة منها طويلة المفعول مثل اللولب النحاسى والهرمونى وكذلك كبسولة الإمبلانون نكست كما تم توفير حقن السايانا والتى تم إضافتها مؤخرًا لوسائل تنظيم الأسرة وتؤخذ تحت الجلد لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.