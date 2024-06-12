شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تصل 48.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بوقفة عرفات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس يوم السبت المقبل وقفة عرفات، حيث تشهد البلاد فى هذا اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت المقبل، وقفة عرفات، طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدلا على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا اليوم، القاهرة الكبرى العظمى 43 درجة الصغرى 27، الوجه البحرى العظمى 42 الصغرى 26، السواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة، السواحل الشمالية الشرقية العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة، شمال الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، جنوب الصعيد العظمى 48 درجة والصغرى 32 درجة.