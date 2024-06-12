شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التواريخ المرتبطة بقضية مقتل طفل شبرا بعد إحالة القضية للجنايات والان مع تفاصيل الخبر

خلال أيام تحدد محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا "أحمد.س"، 15 سنة، لقيام المتهم الأول بتصوير فيديو لايف مع المتهم الثانى المقيم فى الكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من جثة الضحية ووضعها فى أكياس بجواره، بعد إحالتهم للجنايات.

ـ "10 يونيو 2024"، النيابة العامة تحيل المتهمين للجنايات.

ـ "1 يونيو 2024"، يشير لتاريخ تجديد حبس المتهمين فى القضية.

ـ "19 أبريل 2024"، يشير لتاريخ العثور على جثة الطفل الضحية.

ـ 15 أبريل 2024"، يشير لتاريخ ارتكاب الجريمة.



ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، أسفرت معاينة النيابة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجنى عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها فى كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة حيث تم ضبطه واستجوابه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بطلب من مصرى مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذى طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول".