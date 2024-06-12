شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رسمية لمتابعة تنظيم موسم الحج وترفع توصياتها للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصلنا عن وقفة عرفات ويوصل حجاج بيت الله الحرام السفر إلى الأراضى السعودية لتأدية مناسك الحج، المشرع المصرى لم يترك حجاج بيت الله بلا حماية بل كفل القانون لهم كل الحقوق وخصص عقوبات مشددة لمخالفى القانون.

ونص القـانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة تنظيم الحج .

وأقر القانون قى المادة 4 أن تشكل فى بداية موسم الحــج سنويًا بعثــة رسمية بقـــرار من السلـطــة المختصة، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والصحة، والطيران المدنى، والنقل، والقوى العاملة . ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء . وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

ويكـون للجنة الوزارية جهاز تنفيذى، وتشكل باللجنــة الوزاريــة غرفتــا عمليــات فى الداخـل والخـارج طبقا للمادة 5 من القانون.

وحددت المادة 6 اختصاصات اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.

4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمـة للحـج.

5 - النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.