شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الرى العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023، والخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى القادم 2025/2024 .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- 51 مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى بنسبة تنفيذ 98%.

2- بحث الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ومحطات الرفع ، وتأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، والحماية من السيول ، وحماية الشواطىء ، والمشروعات القومية الكبرى.

3- قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وتحسين معيشة المزارعين.

4- وضع سياسات الوزارة بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه ضمن محاور الخطة القومية 2037 ورؤية مصر 2030.

5- العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف المشروعات من المسئولين التنفيذيين بالوزارة.

6- ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة.