شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الرى العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأربعاء، 12 يونيو 2024 06:00 ص
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023، والخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى القادم 2025/2024 .
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- 51 مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى بنسبة تنفيذ 98%.
2- بحث الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ومحطات الرفع ، وتأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، والحماية من السيول ، وحماية الشواطىء ، والمشروعات القومية الكبرى.
3- قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وتحسين معيشة المزارعين.
4- وضع سياسات الوزارة بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه ضمن محاور الخطة القومية 2037 ورؤية مصر 2030.
5- العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف المشروعات من المسئولين التنفيذيين بالوزارة.
6- ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة.
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