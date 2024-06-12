شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طريقة هامة للوقاية من عدوى الأمراض.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن غسل اليدين مش مجرد عادة، لكنه طريقة صحية لتقليل فرص انتقال عدوى الأمراض.

وطبقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC، فإن غسل اليدين بالماء والصابون أحد أفضل الخطوات التى يمكننا اتخاذها لتجنب الإصابة بالمرض ونشر الجراثيم للآخرين، حيث تنتشر العديد من الجراثيم التى يمكن أن تصيب الناس بالمرض عندما لا نغسل أيدينا بالصابون والماء النظيف الجارى، خاصة فى الأوقات الحاسمة مثل بعد استخدام الحمام، عند تحضير الطعام، قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس أو نفخ أنفك.

وخلال النقاط التالية توضح وزارة الصحة أهمية غسيل اليدين:

1. غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون تعد أهم وأبسط وأرخص طريقة لمنع انتقال الأمراض.

2. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين بالماء والصابون تكون لمدة 20 ثانية، مع التأكد من وصول الصابون إلى سطح اليد بالكامل، بما فى ذلك ظهر اليد وبين الأصابع وتحت الأظافر.

3. التزام طفلك بغسل اليدين الوسيلة المهمة لحمايته من مسببات العدوى.

4. يسهم غسيل الأيدى فى خفض عدد المصابين بالإسهال بنحو نسبة من 23-40%.

6. تقليل أمراض الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بنحو 58%.

8. يجب غسل يديك في الأوقات عند السعال والعطس لتجنب نقل عدوى الجهاز التنفسي.

9. لابد من غسل يدك بعد دخول الحمام ولمس الحيوانات.

10. استخدام المطهرات ليس بديلا عن غسل اليدين لأنها مكلفة للغاية وتصيب الجلد بالجفاف عند استخدامها باستمرار.