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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طريقة هامة للوقاية من عدوى الأمراض.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 12 يونيو 2024 07:00 ص
وطبقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC، فإن غسل اليدين بالماء والصابون أحد أفضل الخطوات التى يمكننا اتخاذها لتجنب الإصابة بالمرض ونشر الجراثيم للآخرين، حيث تنتشر العديد من الجراثيم التى يمكن أن تصيب الناس بالمرض عندما لا نغسل أيدينا بالصابون والماء النظيف الجارى، خاصة فى الأوقات الحاسمة مثل بعد استخدام الحمام، عند تحضير الطعام، قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس أو نفخ أنفك.
وخلال النقاط التالية توضح وزارة الصحة أهمية غسيل اليدين:
1. غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون تعد أهم وأبسط وأرخص طريقة لمنع انتقال الأمراض.
2. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين بالماء والصابون تكون لمدة 20 ثانية، مع التأكد من وصول الصابون إلى سطح اليد بالكامل، بما فى ذلك ظهر اليد وبين الأصابع وتحت الأظافر.
3. التزام طفلك بغسل اليدين الوسيلة المهمة لحمايته من مسببات العدوى.
6. تقليل أمراض الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بنحو 58%.
8. يجب غسل يديك في الأوقات عند السعال والعطس لتجنب نقل عدوى الجهاز التنفسي.
9. لابد من غسل يدك بعد دخول الحمام ولمس الحيوانات.
للوقاية من عدوى الأمراض
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