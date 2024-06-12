شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة الاربعاء 12 يونيو الجارى امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء كمواد غير مضافة لمجموع الثانوية العامة، موضحة أن مادة الاقتصاد بها 25 سؤال اختيار من متعدد ومخصص لها 25 درجة، و17 سؤالا فى الإحصاء، مشددة على أن حضور الطالب لأداء امتحانات هذه المواد مهم لأن التخلف عن الاختبار يعرض الطالب للرسوب ويؤديها فى الدور الثانى للثانوية العامة.

الجدير بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبا مكفوفا و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضرورى أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك فى إجابته وفى حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × وأضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل وأضح فى كراسة الإجابة.