شكرا لقرائتكم خبر عن للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، يتساءل العاملون بالقطاع الخاص عن موعد الإجازة، ومدتها، ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير، أهم المعلومات الخاصة بالإجازة وفقا لما أعلنه حسن شحاتة وزير العمل.

وقررت وزارة العمل منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1445 اعتبارا من يوم السبت 15 من شهر يونيو الجارى، وحتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن تكون على النحور التالى:

1- من يوم السبت 15 يونيو 2024، وحتى الثلاثاء 18 يونيو الجارى، إجازة بأجر كامل.

2- يومى الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو 2024 إجازة من رصيد إجازات العامل السنوية.

ويلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديرى مديريات العمل كل فى حدود اختصاصه، العمل على نشر أحكام الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2024 بشأن منح العاملين بالمخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الأضحى، على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه قيد التنفيذ.

ويأتى ذلك فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.