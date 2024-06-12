شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم يوم للصلاة فى الكنيسة والمسجد الجمعة المقبل من أجل السلام فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

تنظم كنيسة الراعى الصالح الأسقفية أمام مسجد أسرة الإسلام يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء بمشاركة المسجد فعاليات يوم صلاة من أجل إيقاف الحرب فى الأراضى الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشارك فى يوم الصلاة عدد كبير من الشخصيات الدينية والعامة ويترأس الصلوات فى الكنيسة الأب دوماديوس الراهب كاهن عام بالقاهرة.



وقال الأب دوماديوس الراهب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن اليوم سيبدأ بصلاة الغائب ودعوة العالم للتكاتف ليس فى غزة فقط، ولكن فى كل مكان تمتد إليه يد العنف والطائفية، وليس لنا هدف إلا أن نكون أبناء الله وخلقنا لنعمر هذا الكون.

وأوضح: "نرفع أيدينا إلى الله ونصلى فى المسجد والكنيسة ونرفع الأجراس وصوت الأذان للدعوة إلى وقف الحرب والإرهاب".