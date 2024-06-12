شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع الخامس أمام جنايات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع الخامس، لاتهامه فى وقائع قتل 3 سيدات، المقترن بجرائم إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطى والاتجار بالبشر.

التهم الموجة للمتهم

- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.

- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.

- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.

كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائى لجثة المجنى عليها وصولًا لتحديد هويتها.

توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطى المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، (من خلال تتبع رقم هاتف المجنى عليها حيث اتصل المتهم بها أكثر من 15 مرة).

تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفى محيط مسكن المتهم.

ووقفت النيابة على العامة على وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما فى ذات ظروفهما.