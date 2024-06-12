شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على لجان الاقتصاد والإحصاء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وذلك ثاني أيام امتحانات العام الدراسي 2023/2024.

وتنطلق لجنة امتحان مادة الاقتصاد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، لتنتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة الإحصاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، لتنتهي الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة، موضحة أن عدد الأسئلة فى امتحان الاقتصاد 25 سؤالًا، أما الإحصاء 17 سؤالًا، وأن الأسئلة فى المادتين اختيار من متعدد ولا توجد أسئلة مقالية.

وأشارت الوزارة إلى أن للإجابة على الأسئلة الاختيارية بشكل صحيح، يجب على الطالب التأكد من رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت بما يقابلها فى كراسة الأسئلة على أن يستخدم مسطرة لتحديد رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت لعدم حدوث أى خطأ أو تداخل بين رقم السؤال فى كراسة الأسئلة وترتيبه الإجابة فى البابل شيت، كما يجب أن يختار الطالب إجابة واحدة لكل سؤال من بين 4 بدائل اختيارية.



اسعدادات الطلاب الثانوية العامة



الطلاب امام المدارس



اوليا الامور مع ذويهم



توافد الطلاب للجان