شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مدافن المخلفات بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة والان مع تفاصيل الخبر

انتهت وزارة البيئة من تسليم مشروعات البنية التحتية الخاصة بمنظومة المخلفات لثلاث مدافن صحية آمنة بمحافظة الوادى الجديد، للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية، بهدف القضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، والتى تشمل أيضا إنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وكذلك إنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 7 معلومات عن مشروع المدافن الصحية الثلاثة بالوادى الجديد.

1- موقع المدافن الصحية الثلاثة فى مدن الداخلة والخارجة والفرافرة.

2- مشروع المدفن الصحى الأول يقع بمدينة الخارجة، وتبلغ تكلفته حوالى 32 مليون جنيه بمساحة 8 أفدنة.

3- مشروع المدفن الصحى الثانى يقع فى مدينة الداخلة بتكلفة إجمالية حوالى 32 مليون جنيه، على مساحتة 8 أفدنة.

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‏4- مشروع المدفن الصحى الثالث يقع فى مدينة الفرافرة بتكلفة إنشائه حوالى 32 مليون جنيه على مساحة 8 أفدنة.

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‏5- تم التسليم النهائى لمشروع المدافن الصحية الثلاثة طبقًا للمواصفات المعتمدة، والتى تضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات.

6- مشروع المدافن الصحية الثلاثة مقام على مساحة 24 فدان بتكلفة إجمالية 66 مليون جنيه.

7- الجهات المشتركة فى مشروع المدافن الصحية الثلاثة وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات مراحل البنية التحتية لمنظومة المخلفات.