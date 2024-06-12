شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل انطلاق امتحان الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، إجراءات تفتيش الطلاب على بوابات المدارس قبل دخولهم اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وذلك ثاني أيام امتحانات العام الدراسي 2023/2024.

وشهدت جميع مداخل لجان امتحانات الثانوية العامة، تفتيشًا دقيقًا، للكشف عن أدوات الغش من هواتف محمولة وسماعات وساعات إلكترونية ومنع دخولها اللجان؛ للحفاظ على انتظام العملية الامتحانية.

وتنطلق لجنة امتحان مادة الاقتصاد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، لتنتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة الإحصاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، لتنتهي الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عقوبة الطالب الذى يتم ضبطه يغش بامتحانات الثانوية العامة 2024 وخاصة من يقوم بتصوير الأسئلة سوف يحرم من النجاح في الثانوية العامة، حيث سيتم حرمانه من نتيجة الثانوية العامة ورسوبه في جميع المواد هذا العام والعام المقبل، إذ تصل العقوبة إلى الحرمان عامين من الثانوية العامة، موضحة أن هناك عقوبة أخرى، حيث يتم إحالة وقائع الغش إلى الجهة المختصة لتوقيع عقوبة غرامة مالية.