شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الموبايل.. اللجان تحذر طلاب من حيازة المحمول قبل دخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

حذرت لجان امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية من دخول اللجان بالموبايل، مشددة على أن حيازة التليفون المحمول ممنوعة حتى ولو مغلقا، حيث رفضت لجنة مدرسة الأورمان الإعدادية بنين دخول أحد الطلاب بالموبايل رغم أنه مغلقا، وتم التنبيه على الطالب بتسليم الجهاز خارج اللجنة حتى يتمكن من الدخول لأداء امتحان الاقتصاد والاحصاء.

وأجرت لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل تفتيشا دقيقا للطلاب لمنع دخول أى أجهزة أو وسيلة غش لجان الامتحان فى إطار حرص اللجان الامتحانية على تحقيق تكافؤ الفرص والتصدى لمحاولات الغش .

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.