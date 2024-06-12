شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب بالشرقية حاول الغش بالمحمول بامتحان الاقتصاد للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب خلال قيامه بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية خلال امتحان مادة الاقتصاد، وذلك في ثاني أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بمحاولة الغش الاكتروني باستخدام هاتف محمول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجنة والمسئول عن التفتيش أمام بوابة اللجنة.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.



