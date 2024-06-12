شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها غدا وتستمر 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت، وهى الفترة التى من المتوقع أن تشهد ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة وتصل فيها الموجه شديدة الحرارة لذروتها.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى بين 40 و 43 درجة، وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 45 و 48 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.