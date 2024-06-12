شكرا لقرائتكم خبر عن هل الاقتصاد والإحصاء بالثانوية العامة مادة واحدة.. التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة يبحثون عن مادتى الاقتصاد والاحصاء هل مادة واحدة في التقييم وهل إذا نجح الطالب في أحدهما يعد ناجحا في الأخرى؟، حيث أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استفسارات أولياء الأمور، موضحة أنه تعد الاقتصاد والاحصاء في الثانوية العامة 2024 مادة من فرعين، وإذا حصل الطالب على الدرجة النهائية أثناء امتحانات الثانوية العامة في إحدى الفرعين الاقتصاد أو الإحصاء وتغيب في الفرع الأخر يكون الطالب ناجحا في هذه المادة، حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم حصول الطالب أثناء امتحانات الثانوية العامة على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، ويؤدي الامتحان في الفرعين معا، وفي حال إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا، أما إذا صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة 2024، أداء امتحان مادة الاقتصاد على أن يبدأ امتحان الإحصاء في الحادية عشرة صباحا لمدة ساعة ونصف.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.



