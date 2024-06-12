شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان الاقتصاد للثانوية العامة وبدء اختبار الإحصاء الساعة 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت المخصص لامتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة في العاشرة والنصف صباحا، حيث أدى الطلاب الامتحان لمدة ساعة ونصف بدأ في التاسعة، وحصل الطلاب على 30 دقيقة راحة قبل امتحان الاحصاء الذى يبدأ في الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعة ونصف، وينتظر الطلاب داخل المدارس وعدم السماح لهم بمغادرة اللجنة، وقالت الوزارة إن أسئلة امتحان الاحصاء 17 سؤالا فقط جميعها اختيار من متعدد.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.