شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تكرم أبطال فريق بانوراما برشا عن فيلم "رفعت عينى للسما" والان مع تفاصيل الخبر

تنظم الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، حفل تكريم لفريق بانوراما برشا عن فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى وذلك الخميس 13 يونيو فى تمام الساعة السابعة مساء بمقر الكنيسة الإنجيلية بالمقطم.

ومن المقرر أن يشارك بالاحتفالية الدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلى، القس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة الإنجيى، القس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية في المقطم، وقيادات الكنيسة الإنجيلية ، وسنودس النيل الإنجيلي ، ورجال الدين الإسلامي، كما يشارك بالاحتفالية ايضا كبار الفنانين والمخرجين ورجال الفكر والثقافة والاعلام.

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب أبطال فيلم "رفعت عيني للسما"، بعد فوزه بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي، بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، المقام حالًيا في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

وعرضت الاحتفالية البرومو الخاص بالفيلم، وسط حضور بطلات العمل والمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير.