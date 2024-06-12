شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تقديم كافة سبل الدعم لغينيا للتصدى لالتهاب الكبد الفيروسي C والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت وزارة الصحة والسكان، وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بدولة غينيا الإستوائية، ميثوها أيكابا، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك في دعم القطاع الصحي بدولة غينيا، وذلك بمقر الوزارة بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بالترحيب بنظيره الغيني والوفد المرافق له، مؤكده الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لدولة غينيا، بما يضمن النهوض بقطاعها الصحي وتحقيق الأمن الصحي لمواطنيها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم دول القارة الأفريقية ولا سيما دولة غينيا الاستوائية.

أضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم دولة غينيا الاستوائية في مجال الإمداد الدوائي، ودعم وصقل مهارات الكوادر الطبية بدولة غينيا ودعمهم في التصدي لفيروس سي، بما يضمن الإرتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق الرفاه للمواطنين بدولة غينيا.

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الاجتماع على الاستعداد لإستقبال الكوادر الطبية من دولة غيينا لتدريبهم في المستشفيات المصرية في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن إرسال الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لدولة غينيا لتدريبهم على التخصصات الطبية اللازمة وفقاً للاحتياجات الطبية للدولة.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة دعم منظومة القوافل الطبية المصرية التي يتم إرسالها إلى غينيا لإجراء عمليات جراحية دقيقة ومتخصصة من خلال الكوادر الطبية المصرية من الخبراء والاستشاريين، موضحاً توجيه الوزير بإرسال القوافل الطبية لغينيا بشكل دوري ومنتظم في ضوء احتياجات دولة غينيا، للتوسع في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للشعب الغيني.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون لدعم دولة غينيا بالأدوية اللازمة من خلال مصانع الأدوية المصرية، حيث أكد الوزير على تقديم الدعم الدوائي للدولة وفقاً للاحتياجات، حيث أن مصر تمتلك قدرة تصنيعية دوائية كبيرة، موجهاً بدراسة إمكانية توفير فرع لأحدى شركات الأدوية المصرية بدولة غينيا الاستوائية، فضلاً عن توجيهه بتنظيم زيارة للوفد الغيني للمستشفيات ومصانع الأدوية المصرية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع أكد على تقديم كافة سبل المساعدة لدولة غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C، وفقاً للاحتياجات اللازمة، وذلك من خلال نقل الخبرات المصرية الناجحة في القضاء على الفيروس، وإرسال الخبراء والمتخصصين من الكوادر المصرية لتدريب الجانب الغيني على سبل التشخيص وتطبيق البروتوكولات العلاجية المصرية وإرسال الأدوية اللازمة للعلاج لدولة غينيا.

ومن جانبه وجه وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بدولة غينيا الإستوائية، الشكر لوزير الصحة والسكان على سرعة الاستجابة لمطالب دولة غينيا في القطاع الصحي واتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، موضحاً أهمية دعم الدولة المصرية لدولة غينيا للنهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الدواء ونقل الخبرات وصقل مهارات الكوادر الطبية، بما يضمن تعزيز الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين.