شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نظيره الغينى التعاون بالأنشطة الزراعية والبحوث التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خوسية خوان، وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية بدولة غينيا الاستوائية وبحث معه التعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة.

أكد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء في غينيا، مشيرا إلى لقائه من قبل مع رئيسة مجلس الشيوخ، وكذلك وزير الموارد المائية والمصايد في غينيا الاستوائية خلال زيارتهما للقاهرة وبحث معهما آفاق التعاون بين البلدين.

وقال وزير الزراعة، إن لدى مصر خبرة كبيرة في الزراعة وتجارب نجاح شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للاشقاء في غينيا الاستوائية في كافة المجالات الزراعية، وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة وكذلك الامصال واللقاحات البيطرية والبحوث التطبيقية، وبناء القدرات، مؤكدا على استعداد مصر استقبال مبعوثين من غينيا للتدريب في المركز الدولي للزراعة المصري أو إرسال الخبراء والمتخصصين لتدريب الأشقاء هناك في بلادهم.

القصير أضاف أن مجالات التعاون بين البلدين من الممكن أن تشمل كذلك الصادرات في ضوء ما تشهده الصادرات الزراعية المصرية من طفرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.

وأشار وزير الزراعة أيضا الى إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة في غينيا تكون نموذجا يحتذى تحت إشراف الخبراء المصريين يتم من خلالها إنتاج أصناف من التقاوى والبذور كما أشار الى أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء مع اعداد مذكرة تفاهم تتضمن آفاق التعاون في المجالات التي تم الاتفاق عليها مع تحديد نقاط الاتصال بين البلدين.

من ناحية، أعرب الوزير الغينى عن شكره وسعاده بحفاوة الاستقبال وزيارة القاهرة، مشيرا إلى اتفاقه مع ما طرحه وزير الزراعة المصري وتطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجني موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم لبلاده، وقال انه يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الأمن الغذائي والتدريب ، وأنه سوف يتابع سرعة انهاء إجراءات إنشاء مزرعة مصرية في دولته تكون نموذجا يحتذى وأوضح أنه يتطلع كذلك لدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار في بلاده بمجال الزراعة والتصنيع الزراعي.