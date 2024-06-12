شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتضحى هذا العام اعرف الشروط الشرعية للأضحية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكثير لذبح الأضاحي فور انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد القادم، وتستمر أعمال الذبح لليوم الرابع حتي صلاة العصر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، ومن شروط الأضحية ما يلى:

• أنْ يكون ذابح الأضحية مُسلمًا أو كِتابيًّا، عاقلًا، وألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى، وألَّا يكون مُحْرِمًا إذا ذبح صيد البَّر.

• أن يكون الحيوان حيًّا وقت الذَّبح.

• أن يكون زُهوق روحه بمحض الذَّبح.

• ألَّا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم.

• أن تكون الآلة قاطعة.

• أن يقطع الذَّابح من الأضحية ما يجب قطعه بذبحٍ في الحُلقوم أو طعن في اللَّبَّة (أسفل العنق)، ولا تجوز الذَّكاة في غيرهما بالإجماع، إلا في المُمتنع.

• والأكمل في الذَّبح قطع الأوداج الأربعة، وهي:

1- الحلقوم: وهو مجرى النَّفس دخولًا وخروجًا.

2- المريء: وهو مجرى الطَّعام والشَّراب.

3،4- الودجان: وهما عرقان في صفحتي العُنق.