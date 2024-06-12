شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مجهودات كبيرة لتطوير الخطة التدريبية للوزارة ورفع كفاءة العاملين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، أنه يتم بذل مجهودات كبيرة لتطوير الخطة التدريبية للوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات من خلال تقديم التدريب اللازم بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة للمحالين إلى المعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة.. مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط للترقي في الوظائف بتخصصاتها المختلفة، وربطها بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب استيفائها قبل الترقي، بحيث تتضمن هذه الساعات التدريبية عدد من الدورات المتخصصة، طبقا لطبيعة العمل في كل جهة من جهات الوزارة.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بخصوص توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات.

وقال سويلم إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية وتنمية ورفع القدرات، بما ينعكس بشكل إيجابي على التدريب والبحث العلمي في مجالات عديدة، بالإضافة لإثراء الجانبين التدريبي والتطبيقي لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والري وطلاب ومنتسبي معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، من خلال تفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة بكل من المركز ومعهد العبور.



وأضاف أن هذا البروتوكول هو الثاني من نوعه في التعاون بين الوزارة والجهات البحثية، حيث تم مؤخرا في 26 مايو الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات.



يذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، يعد الذراع التدريبي لوزارة الموارد المائية والري وهو جهة معتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم إنشاء المقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه ٧ فروع تغطى محافظات الجمهورية، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى6 آلاف متدرب مصري و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، إضافة إلى تمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة.