شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 نصائح هامة لضمان بيئة خالية من التدخين والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين عادة ضارة ويجب التوقف عنها فورا وتشجيع الأخرين على الإقلاع مشيرة إلى أن الخط الساخن 16328 يقدم خدمات المساعدة فى الإقلاع عن التدخين.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح هامة لضمان بيئة خالية من أضرارالتدخين:

1- التوقف عن التدخين.

2- حماية الأخرين من التدخين السلبي.

3- تحفيز الناس على الإقلاع عن التدخين.

4- منع الشباب وصغار السن من التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن مشكلة التدخين هي من أهم المشكلات التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، والتي تزيد من عبء الأمراض والوفيات وتستنزف مواردها البشرية والاقتصادية، وتؤثر سلبا على صحة مواطنيها.

واشارت وزارة الصحة، إلى اهمية تضافر جهود المجتمع بكافة فئاته لمكافحة ظاهرة انتشار التدخين بمختلف أنواعه، ولتعزيز الخطة القومية لمكافحة التبغ، والتي نأمل أن تستمر، وتتطور حتى نتمكن من تحقيق هدفنا لخفض معدلات استهلاك التبغ في مصر.