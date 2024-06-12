شكرا لقرائتكم خبر عن المصروفات الدراسية لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة المصروفات الدراسية ومقابل الرسوم والخدمات والاشتراكات لطلاب المدارس الرسمية الحكومية، للعام الدراسى المقبل، 2024،2025، موضحة أن قيمة مصروفات الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائى 305 جنيهات ومن الصف السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى 205 جنيهات، والصف الأول الثانوى العام 520 جنيها، ومن الصف الثانى الثانوى حتى الثالث انوى العام 505 جنيهات وباقى الصفوف الدراسية بالتعليم الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يتم تخفيض نسبة 50 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم ( خدمة - معاش ) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والتنبيه على المختصين بمراعاة ما ورد بموافقة معالى الدكتور رضا حجاوي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتأكد من النشر على ذوى الصلة للأهمية منعَا لتعرض المسئولين بالإدارات والمدارس للمسائلة .

الجدير بالذكر أن الوزارة حددت حالات الأعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير .

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها ، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك .

- الطلاب يتامى الأب غير القادرين.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية .

مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية مدرجا بها سبب الاعفاء من الفئات الاتية : ( أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، والمطلقة ، وأبناء المكفوفين، وذوي الإحتياجات الخاصة . وأبناء ذوي الإحتياجات الخاصة ، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين ) مع مراعاة

سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي .

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك .

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر ، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة .

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي ، والمدارس الصديقة للفتيات ، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس .

- لا يسرى هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين .