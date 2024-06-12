شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات الأمهات ترافق طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

حرصت أمهات طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، على مرافقة أبنائهن، اليوم الأربعاء، إلى اللجان الامتحانية والانتظار أمامها حتى خروجهم بعد أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثاني أيام امتحانات العام الدراسي 2023/2024.

ورصد ”الخليج 365” التواجد الملحوظ للأمهات أمام مدرسة جمال عبد الناصر التابعة لإدارة الدقي التعليمية، منذ ساعات الصباح الباكر، في حالة من القلق والترقب، يتضرعن إلى الله بالدعاء أن يوفق أبنائهم لحين خروجهم من لجان الامتحانات.

وأكدت الأمهات خلال حديثهن لـ"الخليج 365"، حرصهن على مرافقة أبنائهن منذ انطلاق الامتحانات؛ لطمأنتهم وتشجيعهم ومساندتهم وتقديم كامل الدعم النفسي لهم، خاصة وأنها سنة دراسية مصيرية.

وانطلقت لجنة امتحان مادة الاقتصاد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة الإحصاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف.

جديرٌ بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على و1981 لجنة سير و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية.