شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج بيت الله الحرام آداب المكوث فى الحرمين الشريفين..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات ويبدأ حجاج بيت الله الحرام بدء مناسك الحج للعام الهجرى 1445 ،وهناك آداب المكوث في الحرمين الشريفين ، للمساجد عامة حرمة وخصوصية ، وللحرمين الشريفين حرمة أشد، وآداب ينبغي أن تراعى ، وذلك كالآتى:

عدم الكلام إلا بخير



ينبغي البعد والتنزه عن الغيبة والنميمة وإذا كان الكلام في المساجد بغير ذكر الله أو المصلحة الشرعية يضيع الحسنات

عدم النوم



سواء للرجال والنساء لما للنوم من مكاره في الأماكن العامة سواء بإظهار العورة أو المكوث على غير طهارة

عدم أخذ الراحة بالجلوس



حتى لا يتعارض من يريد الصلاة والتعبد مع من يريد الراحة ودرءا لفتنة الخلاف بين الحجاج

كثرة الصلاة والذكر



يجب مداومة الدعاء وقراءة القرآن والصلاة والسلام على خير الأنام ، والنظر إلى الكعبة ، والحرص على دوام الطهارة ، وإعانة الضعيف، وعدم الجلوس في مجرى الطواف أو السعي ،

عدم استخدام الهاتف



أو الانشغال بالتصوير عن روح العبادة وجوهرها



أنفوجراف



