شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ معهد القطن: توصيات عاجلة للمزارعين للحد من التأثيرات السلبية للموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي عمارة، رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن إنه لابد من استعداد المزارعين للموجة الحارة عبر تنفيذ مجموعة توصيات عاجلة وإجراءات احترازية واجب اتخاذها فى التعامل مع هذه الموجة سواء التجهيزات أو المعاملة الكيماوية المطلوبة والمكافحة وتوقيتات الرى المناسبة.

وأوضح بأن عمارة معهد بحوث القطن قدم مجموعة توصيات هامة لمزارعي القطن لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة لتفادي أو تقليل الأضرار النائشة عنها خلال الفترة المقبلة بالحفاظ على رطوبة الأرض بحيث ألا يزيد الري عن احتياجات النبات حتى لا يقع تحت ما يُسمى بالإجهاد المائي، ويجب تعديل برنامج الري بحيث يتم اجراء ريات متقاربة سريعة "على الحامي" لتفادي اجتماع الاجهاد المائي مع الاجهاد الحراري على النباتات، وإلغاء عملية تصويم النباتات وخاصة في الزراعات المتاخرة، لما لها من أضرار جسيمة علي المحصول، و في خلال هذه الفترة لا يُنصح بالتسميد الازوتي ويمنع إضافة اليوريا تحت أي حال من الاحوال.

وتضمنت ضرورة تحفيز النبات لتجديد النمو بمحفزات النمو "وليس منظمات" مهمة جدًا لاستعادة النمو، و إضافة العناصر الغذائية ويُفضل تكثيف رش الأحماض الأمينية مثل حمض الفولفيك (1-2 كجم/ف) مع مياة الري قبل وأثناء الموجات شديدة الحرارة، أو الرش بمخلوط الأحماض الأمينية وخاصة أمينو البرولين (1جم/لتر) و الجليسين (2جم/لتر)، وذلك لتعزيز سريان العصارة داخل النبات، و الرش بمخلوط الأحماض العضوية حمض الستريك والأسكوربيك والساليسيلك (0,5جم/لتر لكل حمض).

وشملت أيضًا بأن يراعى الرش الورقي بأحد مركبات البوتاسيوم مثل سيلكات البوتاسيوم (8 سم3/ لتر)، أو يضاف مع الري بمعدل 2 - 3 لتر للفدان، و الرش بسترات البوتاسيوم بمعدل (3جم/لتر) أو بوتاسين بمعدل (لتر/ف) أو نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر + 20 سم سيتوكينين 4% على 300 لتر ماء للفدان، و الرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2% بمعدل 4 كيلوجرام للفدان أو 2 كيلو زنك مخلبي للفدان في 200 لتر ماء/فدان و يفضل أن يكون الرش مساءًا "بعد العصر".

ويراعى تكرار الرش مع استمرار الموجة الحارة، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة الرش حيث يفضل الرش في الصباح الباكر بمجرد تطاير الندى وتفتح الثغور، مع إضافة مادة ناشرة، والتحضير الجيد لمحلول الرش، مع استخدام آلات رش عالية الكفاءة،عدم رش المبيدات صفة عامة حيث يُفضل عدم رش المبيدات الجهازية أو العادية خلال تلك الفترات، الا في حالات الضرورة القصوي فقط .



