شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الأوقاف فى عهد الرئيس السيسى.. 500 إصدار علمى وثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الأوقاف في العشر سنوات الأخيرة ( 500 ) إصدار في الفكر الوسطي وقضايا التجديد ، منها (224) إصدارًا ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، والتي أطلقتها وزارة الأوقاف في عام 2019م.

ومن أحدث هذه الإصدارات : (موسوعة رؤية - موسوعة الثقافة الإسلامية - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - الاجتهاد ضرورة العصر - دراسات في علوم القرآن - دراسات في علوم الحديث - أخلاقنا - في رحاب السيرة المشرفة - الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي - المختصر المفيد في علم التجويد - الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية في الخطاب الديني - في رحاب أسماء الله الحسنى - الخطب العصرية جــ11 - إضاءات قرآنية - فلسفة الحياة والموت - البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الأجزاء 30 و29 و28 و27" - الإمام النووي عالم مصره وفقيه عصره)، فضلًا عن مجلتي منبر الإسلام والفردوس اللتين تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقد بلغت مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من هذه الإصدارات في العام المالي 2023 / 2024 وحده أكثر من (2,773,227) جنيهًا.



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