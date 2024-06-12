شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس المصرية اليابانية: التواصل مع الطلاب المتقدمين لعام 2025 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم بدء التواصل خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد المقابلات الشخصية للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الدراسى المقبل 2025، بكل فروع على مستوى المحافظات المختلفة

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة الماضية رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025، حيث تمكن أولياء الأمور من الدخولعلى الرابط التالى والتقدم للعام الدراسى المقبل، https://ejs4students.moe.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، تمت اتاحته من الثلاثاء 16 أبريل الماضى وحتى 7 مايو 2024.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس المصرية اليابانية لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.



