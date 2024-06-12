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ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

الأربعاء، 12 يونيو 2024 01:13 م

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 16 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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