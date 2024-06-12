شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 16 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).