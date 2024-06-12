شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيفالأربعاء، 12 يونيو 2024 01:13 م
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 16 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
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