شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج الرسمية: تعاون البعثات النوعية الثلاث من أجل خدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، تعاون البعثات النوعية الثلاث للحج (القرعة – التضامن – السياحة)، بالإضافة إلى البعثة الطبية، من أجل خدمة الحجاج المصريين.

وأضاف أن الجميع يعمل على مدار الساعة من أجل خدمة الحاج المصري أيا كان (قرعة، أو تضامن، أو سياحة) .. مؤكدا في الوقت نفسه التنسيق التام بين البعثات الثلاث من أجل تيسير المناسك على ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أوضح أن الحالة العامة لجميع الحجاج المصريين جيدة، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية بين صفوف الحجاج.

تجدر الإشارة إلى أن البعثات النوعية الثلاث للحج (القرعة – التضامن – السياحة)، تعمل حاليا على قدم وساق، لوضع اللمسات النهائية على خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات، لآداء الركن الأعظم من الحج.