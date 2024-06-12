شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين ، تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد هذه الأيام وتصل ذروتها من الخميس حتى السبت المقبل .

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين ، كما يلى:

- تجنب التعرض لـ أشعة الشمس فترات طويلة

- شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل

- وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات

- ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس

- متابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية

ويشهد اليوم الأربعاء، ستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.