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القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفروع الشركات التابعة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية