السعودية تمنح 140 حاجًّا تصريحَ حج "وقعوا ضحية لحملة وهمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية قدم إليها على إحدى الرحلات من ليبيا 140 حاجًّا على حسابهم الخاص، من مصراته الليبية، عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واتضح عند وصولهم أن تصاريحهم غير صحيحة، وأنهم خُدعوا بحملة وهمية، فتم منعهم من الدخول.

وأوضح حنفي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الحجاج الليبيين قاموا بمناشدة المسؤولين بالمملكة العربية السعودية؛ للسماح لهم بالدخول لأداء فريضة الحج، وفور تأكد السلطات السعودية أنهم تم خداعهم بحملة وهمية، والتأكد من براءتهم من الاحتيال ووقوعهم ضحية لمحتال من بلدهم، فعلى الفور وخلال ساعات تم السماح لهم بالدخول وإتمام حجهم بسهولة ويُسر، واستضافتهم إلى نهاية الحج تحت شعار (خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا).

واختتم نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: هذه مملكة الإسلام والإنسانية، وهذا ما عاهدناه على حكومة وشعب المملكة، وعلى الفور تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع للحجاج الليبيين قدموا فيه الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، متمنين للمملكة دوام الأمن والأمان والاستقرار".