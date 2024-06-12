شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الحرارة.. تفاصيل الطقس والدرجات المتوقعة أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد البلاد فى هذا اليوم استمرار الموجة شديدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد الأحد المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك ، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، ويكون مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية .

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا اليوم ، القاهرة الكبرى العظمى 39 درجة الصغرى 26، الوجه البحرى العظمى 38 الصغرى 25 ، السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة ، السواحل الشمالية الشرقية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة ، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة ، شمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة ، جنوب الصعيد العظمى 47 درجة والصغرى 32 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.