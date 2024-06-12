شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف إجراءاتها لتأمين دواء المصريين فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من الإجراءات الهامة لتأمين دواء المصريين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت الاجراءات بحسب انفوجراف نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

1- تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الهيئة على أن تظل منعقدة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة سوق الدواء.

2- تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي

3- توفير خدمات الإبلاغ الإلكتروني، والاستشارات الصيدلية، والمعلومات الدوائية للجمهو وذلك من خلال منصات الهيئة المختلفة

4- إطلاق حملات مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

5- مراجعة منظومة الإنتاج في جميع مراحلها لضمان التداول والتخزين السليم للدواء بالمؤسسات الصيدلية.

6- تشغيل الخط الساخن للهيئة 15301 لتلقى الشكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.

7- اتاحة آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة عبرموقعها الرسمى .





8- سحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.