- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد منتصر النبراوى المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ريهام عبد اللهالأربعاء، 12 يونيو 2024 01:54 م
توفى والد منتصر النبراوى، المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور، اليوم، الأربعاء، على أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون عقب صلاة العصر.
وقال منتصر النبراوى في بوست عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي وحبيبي وقدوتي اللواء عبدالله النبراوي رحمه الله، صلاة الجنازة عقب صلاه العصر بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وفاة والد منتصر النبراوى
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز