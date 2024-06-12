شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد منتصر النبراوى المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور والان مع تفاصيل الخبر

توفى والد منتصر النبراوى، المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور، اليوم، الأربعاء، على أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون عقب صلاة العصر.

وقال منتصر النبراوى في بوست عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي وحبيبي وقدوتي اللواء عبدالله النبراوي رحمه الله، صلاة الجنازة عقب صلاه العصر بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، إنا لله وإنا إليه راجعون".