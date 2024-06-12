شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: غيرنا اسم جلسات الكهرباء لتنظيم إيقاع المخ وعدم إخافة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم فى القاهرة، المؤتمر الـ 19 لمركز أحمد عكاشة للطب النفسي بـ جامعة عين شمس بحضور العالم أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومؤسس المركز.

وناقش المؤتمر، التطور العلمى فى مجال الطب النفسى وخاصة الأمراض النفسية التى لا تستحيب للعلاج.

من جانبه قال الدكتور أحمد عكاشة، أن الأمراض النفسية التى لا تستجيب للعلاج تمثل عبء على المجتمع نتيجة التاخير فى التشخيص مما يؤدى الى تأخر العلاج السليم، وتؤدى إلى ان يصبح المرض النفسي مرضا مزمنا وهو ما يمثل عبء على الدولة وزيادة تفقات علاج المريض.

وقال الدكتور أحمد عكاشة، تم تغيير كلمة كهرباء المخ لأن أهل المرضى كانوا يخافون على ذويهم عند إجراء هذه الجلسات، وتم اختيار تعبير ٱخر وهو تنظيم إيقاع المخ لأن هناك الكثير من المرضى لا يستجيبون لأى علاج الا بعد تلقي جلسات تنظيم إيقاع المخ.

شارك بالجلسة الافتتاحية كل من الدكتور ، طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، والدكتور هالة سويد وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي سكرتير عام المؤتمر، والدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور مصطفى شاهين ، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ، والدكتورة نهلة رئيس مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي.



