شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صحة الطفل والإعاقات ضمن تخصصاتنا منذ 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت نقابة أطباء مصر، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام، الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بـ جامعة عين شمس، ردا على خطابها، بخصوص الموافقة على إدراج تخصص صحة الطفل والإعاقات بقسم الدراسات الطبية للأطفال بالكلية، ضمن قائمة التخصصات بـ نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة كان قد وافق على إدراج التخصص ضمن التخصصات الطبية وذلك من تاريخ تطبيق اللائحة الجديدة للكلية في 29 أكتوبر 2017.



خطاب نقابة الأطباء

من ناحية أخرى، كان قد اعتمد مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعه أمس، ميزانية النقابة العامة للأطباء لعام 2022/ 2023، وأعلن الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن تحقيق فائض لم يسبق تحقيقه من قبل لأي ميزانية في تاريخ النقابة خلال عام 2023 بقيمة 63 مليون جنيه، بزيادة نحو 150% عن عام 2022.

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وأوضح القاضي، أن أسباب نمو الفائض جاءت نتيجة خطة مالية قصيرة وطويلة الأجل تعود لاستثمار أموال النقابة العامة للأطباء، وتحقيق أقصى عائد، وذلك باعتماد تنوع فى الأدوات المالية والمحافظ الاستثمارية، والسعى المستمر للحصول على أعلى عائد أو ميزة استثمارية، وأضاف أن من أسباب نمو الفائض أيضا، نهج أمانة الصندوق باعتماد مراكز تكلفة لكل خدمات النقابة بهدف التخلص من أي إهدار لأموال النقابة، وتعظيم الاستفادة من الموارد العينية والبشرية بالنقابة.