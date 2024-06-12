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البابا تواضروس الثانى يهنىء شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 12 يونيو 2024 01:49 م

أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتهنئة  بـ عيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسته خلال الاتصال عن أمنياته الطيبة لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير، والسلام في كل أنحاء العالم.

ومن جانبه شكر فضيلة شيخ الأزهر قداسة البابا على تهنئته متمنيًّا له موفور الصحة والخير ولكل المصريين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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