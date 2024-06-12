شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: تنسيق مع "صحة النواب" لسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، إن هناك تنسيق من النقابة مع لجنة الصحة بمجلس النواب للخروج بـ قانون المسؤولية الطبية يحمى الطبيب ويضمن حق المريض، مؤكدا ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم، من خلال سرعة إقرار القانون.

وأشار عبد الحى، خلال مشاركته فى الاحتفالية التى نظمتها نقابة أطباء الأقصر، بمناسبة "يوم الطبيب الأقصرى الثالث عشر"، إلى دور الأطباء وما يقدموه ويبذلوه من جهد لعلاج المرضى، والارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر، لافتا إلى اهتمام النقابة العامة بمشروع إنشاء نادى لاتحاد المهن الطبية بمحافظة الأقصر والبدء فى إجراءاته.

فيما أشاد أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء بالجهود الملحوظة التى يبذلها مجلس نقابة أطباء الأقصر، مؤكدا اهتمام النقابة العامة بنقابات الأطباء الفرعية خاصة فى محافظات الصعيد.

وخلال الاحتفالية تم تأبين المتوفين من أطباء الأقصر، وتكريم رواد مهنة الطب والأطباء المثاليين، على مستوى محافظة الأقصر، على جهودهم وإخلاصهم وحرصهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

يذكر أن نقابة أطباء الأقصر تحرص على إقامة يوم الطبيب الأقصرى بشكل دورى، بهدف ضمان التواصل المستمر بين الأطباء فى التخصصات المختلفة، والربط بين خبرة الأطباء القدامى والجدد.