شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى نص البرقية: «يسعدنى أن أبعث، بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهانى القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلى أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير».

وبعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وإلى كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.