مايا مرسى: إعداد دراسة حول مدى الوعى بموضوعات ختان الإناث والقوانين المتعلقة

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الدكتورة مايا مرسى: • نفتخر بلجنتنا الوطنية أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات• جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث• انخفاض نسب اجراء جريمة الختان بفضل جهود اللجنة على مدار خمس سنوات وشركاؤنا• نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء على ختان الإناث بشكل نهائى إعمالا وتنفيذاً للقانون.• تخصيص تكريم سنوى للأعمال الفنية التى تساهم فى رفع الوعى بالقضاء على هذه جريمة الختان



عقدت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم اجتماعها التاسع ، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبمشاركة جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر ، والمستشارة امل محمود عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة ،وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الشريكة .

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم خالص التهاني بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إلى الدكتورة سحر السنباطى لتوليها منصب رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة.. والى صدور قانون تنظيم عمل المجلس ولإعادة تشكيله، مؤكدة أن هذا يؤكد استمرار دعم الإرادة السياسية لملف الطفولة والأمومة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن اجتماع اليوم يعد تقليدًا سنويًا هامًا لمناقشة جهود اللجنة خلال عام وتقيم ما تحقق من خطة عمل اللجنة ، كما يعد فرصة لنجدد التزامنا فى شهر بدور وطوال العام للقضاء نهائيًا على هذه الجريمة، ونفتخر بلجنتنا الوطنية التى تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات، ونعمل على أن يستمر عملها بهذا الشكل المؤسسى لتوحيد وتنسيق الجهود للقضاء الكامل على الجريمة.

وتابعت: ونفتخر أيضا بأن جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008 ، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية..



وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أنه على الرغم من انخفاض نسب اجراء هذه الجريمة بفضل جهود اللجنة على مدار خمس سنوات وشركاؤنا الا أننا نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء عليها بشكل نهائى إعمالا وتنفيذاً للقانون.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن التعاون بين جميع أعضاء اللجنة أسفر عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات الجمهورية ، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال شكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب ..ونعمل جميعًا تحت شعار " احميها من الختان" .

ولفتت رئيسة المجلس القومى للمرأة الى أن اليوم تنطلق الحملة الإعلامية التى تحمل ذات الشعار بجميع المحطات الإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة ومنصات الشركاء لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة وانها لا تمت للطب بأى صله وأن الدين منها بريء ، مضيفة أننا نعمل حاليًا علي اعداد دراسة حول مدى الوعي بموضوعات والقوانين المتعلقة بختان الإناث تحت قيادة الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة.



كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على الدور الهام للفن باعتباره أحد أهم أدوات القوى الناعمة في اى مجتمع لدوره في رفع الوعى وتعزيز تمكين المرأة، وفى هذا السياق أعلنت عن تخصيص تكريم سنوى للأعمال الفنية التى تساهم فى رفع الوعى بالقضاء على هذه الجريمة ، قائلة:"اليوم نبدأ هذا التقليد بتكريم فيلم "الخياط" للمخرجة الطالبة الواعدة كرمة الصعيدى ونتقدم لها بخالص الشكر والتقدير علي الفيلم وفكرته العبقرية التى لمست القلوب.. كما يتناول بمنظور إبداعي متميز جريمة ختان الإناث ويرسخ لدور الفن في رفع الوعي للقضاء على هذه الجريمة".

وأضافت رئيسة المجلس قائلة:"أتذكر دائماً وجود الغائب الحاضر الدكتور نبيل صموئيل الذي يمثل لي الأستاذ والمعلم والمساند والقوي فى جميع مراحل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر".

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير الى الدكتورة أحلام حنفي مقررة لجنة الصحة بالمجلس على جهودها فى القضاء ختان الإناث وعلى ما قدمته في هذا الصدد ..وخالص الشكر والتقدير أيضًا للأستاذة إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس لدورها المؤثر والفريد في القضاء على ختان الإناث.



كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير الى مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، والى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثانى، والى وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه على التعاون المثمر مع اللجنة فى العمل على هذا الملف الهام.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها قائلة:" أكرر تعهدنا والتزامنا بمواصلة جهودنا بكل قوة للقضاء على هذه الجريمة فى حق فتياتنا اللاتى يمثلن أمل الوطن ومستقبله."

فيما استهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قرار إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق الطفل والذي يمكن المجلس من القيام بدوره على النحو الذي ابتغاه المشرع، كما توجهت بالشكر والتقدير الي أعضاء مجلس النواب لدورهم في مساندة المجلس القومي للطفولة والأمومة وقضايا الطفل.



وأعربت "السنباطي" عن سعادتها لحضور الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم تأسيسها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019، لافتة إلى أن الهدف من إنشائها هو توحيد كافة الجهود المبذولة ولنكن يداً واحدة وجنبا إلى جنب لمواجهة هذه الجريمة وللقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة وخطته التنفيذية،قائلة "أننا اليوم هنا لاستكمال المسيرة التي بدأناها سوياً منذ خمس سنوات وهي مدة عمل اللجنة".



وشددت "السنباطي" على عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض او المطالبة به، مناشدة كافة جموع المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وأخيرا توجهت "السنباطي" بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لجهودهم المبذولة وتعاونهم من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال كما توجهت بالشكر والتقدير إلى منظمات المجتمع المدني الأهلية والدولية شركاء التنمية لدورهم الرائد في رفع وعي المجتمع برفض هذه الجريمة.



وفي كلمتها نقلت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل تحيات المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث علي جهودهم في هذا الملف الهام، مشيرة الى أن وزارة العدل تساند كافة جهود اللجنة الرامية إلى القضاء علي جريمة ختان الاناث في مصر ، لافتة إلى أنها تعد أحد قضايا العنف ضد المرأة والفتاة التي أولتها وزارة العدل اهتمام خاص، حيث عملت علي نشر الوعي من خلال تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لوكلاء النيابة العامة والسادة القضاة، إلى جانب العاملين في الجهات القضائية المختلفة ، وأكدت على أن الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترة الماضية تعد علامة في تاريخ القضاء المصري ، وهي احكام رادعة ستؤثر بشكل كبير في تقليص نسبة ختان الإناث في مصر .



فيما صرّح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قائلا: " نحن سعداء بمواصلة دعم الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، من خلال تعاوننا القائم مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع شركاء التنمية" ، ميضفا:" إن مسؤوليتنا المشتركة أن نعمل على رفع الوعي بهذه الجريمة وخاصةً "التطبيب"، وأن نعزز أصوات الفتيات والنساء من أجل خلق بيئة آمنة وداعمة لكل الأطفال في مصر.



وتضمن الاجتماع توزيع جائزة "عزيزة حسين وماري أسعد ونبيل صموئيل" لرواد القضاء على ختان الإناث فى مصر ، حيث قامت كل من الدكتورة مايا مرسي والدكتورة سحر السنباطي بتقديم جائزة الشخصية العامة الى الدكتور مجدى حلمى.

فيما فازت بجائزة الهيئات والمؤسسات بالمناصفة كل من جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببورسعيد ،والجمعية المصرية لمبادرات المجتمع المحلي بأسوان ، كذلك حصلت على جائزة الممارس المجتمعى الأخت جوانا جميانا صبحي صليب.



كما تضمن الإجتماع عرض فيلم " الخياط" للطالبه كرمة الصعيدي وتسليمها شهادة تقدير ودرع تكريم علي الفيلم .

وتناول الإجتماع أيضًا إستعراض لأنشطة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى تضمنت الحملات الإعلامية التوعوية وطرق الأبواب والمبادرات التى أطلقها المجلس حديثاً كمبادرة سفراء ضد الختان وحوار الأجيال ودمج القيادات الدينية وحاضنة الأعمال.