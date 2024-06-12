شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عزاء والد منتصر النبراوى المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور والان مع تفاصيل الخبر

يقام عزاء اللواء عبدالله النبراوى والد منتصر النبراوى رئيس مجلس المصريين أوت دور غدا الموافق الخميس في قاعة الفردوس بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

وتوفى والد منتصر النبراوى، المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور، اليوم، الأربعاء، على أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون عقب صلاة العصر.

وقال منتصر النبراوى في بوست عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي وحبيبي وقدوتي اللواء عبدالله النبراوي رحمه الله، صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، إنا لله وإنا إليه راجعون".