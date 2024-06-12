شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتهنئة بـ عيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسته خلال الاتصال عن أمنياته الطيبة لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير، والسلام في كل أنحاء العالم.

ومن جانبه شكر فضيلة شيخ الأزهر قداسة البابا على تهنئته متمنيًّا له موفور الصحة والخير ولكل المصريين.