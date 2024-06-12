شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا واحد": توزيع مساعدات على محدودي الدخل خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأربعاء، 12 يونيو 2024 03:16 م
تحت رعاية الرئيس السيسي ، واصلت مبادرة كلنا واحد توزيع المساعدات لدعم محدودى الدخل على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة مأموري الأقسام.
يذكر أن مبادرة كلنا واحد توفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية.
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