"كلنا واحد": توزيع مساعدات على محدودي الدخل خلال أيام عيد الأضحى

يذكر أن مبادرة كلنا واحد توفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية.

تحت رعاية الرئيس السيسي ، واصلت مبادرة كلنا واحد توزيع المساعدات لدعم محدودى الدخل على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة مأموري الأقسام.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012